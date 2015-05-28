Иран расширит стальные мощности до 21 млн. тонн в год до 2020 года

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Иран наращивает стальные мощности и намерен к 2020 г. достичь производительности 21 млн. т. в год.

Как передает Report, основные мощности будут расположены в провинции Восточный Азербайджан.

Местное правительство привлечет инвестиции для строительства в размере $625 млн. Благодаря реализации проектов в провинции будет создано около 8000 рабочих мест.

На данный момент в Восточном Азербайджане существует 20 заводов общей производительностью 6 млн. т. стали в год. Новые заводы в основном будут выпускать круглый стержень, уголок и заготовку и будут расположены в Тебризе, Бонабе и Азер Шаре.