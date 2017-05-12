Инвестиционные расходы Petlim составили 40,5 млн лир в первом квартале

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В первом квартале этого года инвестиционные расходы Petkim составили 58 922 147 лир.

Как сообщает Report, в этом году инвестиционные расходы будут направлены на модернизацию фабрик, увеличение вместимости, технологическое развитие, энергетическую эффективность, состояние окружающей среды.

За этот период инвестиционные расходы Petlim составили 40 499 713 лир.

Отметим, что Petkim Holding основан 3 апреля 1965 года. В 2008 году завершилась приватизация Petkim, по итогам которой основным акционером стала Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR). Комплекс Petkim включает в себя 14 заводов и 8 вспомогательных строений. Производственная мощность комплекса равна 3,6 млн тонн в год.

Первая фаза строительства Petlim, крупнейшего контейнерного порта Эгейского моря, начала деятельность в конце прошлого года. Сейчас ведется строительство в рамках второй фазы. Потенциал первой фазы терминала мощностью 1,5 млн. TEU компании Petlim Limancılık Ticaret A.Ş. составляет 800 контейнеров.

Доля Petkim Holding в Petlim Limancılık Ticaret A.Ş. равна 70%, инвестиционной компании Goldman Sachs - 30%. Компания APM Terminals, входящая в группу Maersk, осуществляющую управление контейнерными терминалами, подписала контракт об эксплуатации порта сроком на 28 лет после завершения проекта.