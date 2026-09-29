Индийская компания будет производить упаковочную продукцию в Азербайджане

В рамках сотрудничества Фонда развития бизнеса Азербайджана с индийской международной компанией UFlex Limited, специализирующейся на производстве упаковки, планируется создание нового производственного предприятия.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики, проект будет реализован через компанию Flex Middle East FZE, управляющую международными активами UFlex Limited.

С этой целью в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума было подписано Соглашение о совместном участии между Фондом, Flex Middle East FZE и Азербайджано-узбекской инвестиционной компанией.

Производственный проект стоимостью $117,7 млн будет реализован в Свободной экономической зоне Алят. Для его реализации создана компания Flex Films AZB AFEZCO, а под строительство предприятия в СЭЗ выделен земельный участок площадью 4,7 га. Предприятие будет обладать годовой производственной мощностью 60 тыс. тонн.

Реализация проекта будет способствовать развитию ненефтегазового сектора Азербайджана, расширению экспортно-ориентированного производства, привлечению иностранных инвестиций и развитию упаковочной промышленности в стране.