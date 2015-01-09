​Азербайджан экспортировал в Казахстан 22 тонны шоколада

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В январе-ноябре 2014 года Казахстан из Азербайджана импортировал 22,5 тонн шоколада.

Как передает Report, об этом сообщил комитет таможенного контроля министерства финансов Республики Казахстан.

В январе-ноябре Казахстан импортировал 7729,2 тонн шоколада и прочих пищевых продуктов, содержащих какао, что на 9,2% больше чем в январе-ноябре 2013 года.

В ноябре Казахстан импортировал 1737,1 тонн шоколада.

Из стран СНГ Казахстан импортировал 3883,1 тонн шоколада, из них из Азербайджана — 22,5 тонн.