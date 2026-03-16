Ильхам Алиев утвердил штрафы за ввоз и вывоз необработанных алмазов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Таможенный и Кодекс об административных проступках и закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" , принятый Милли Меджлисом 20 февраля.

Как сообщает Report, согласно обновленному законодательству, за импорт и экспорт необработанных алмазов без заключения органа (структуры), определенного соответствующим органом исполнительной власти, физические лица будут оштрафованы на сумму от 550 до 750 манатов, должностные лица - на сумму от 1 000 до 2 000 манатов, юридические лица - от 1 500 до 2 500 манатов.

Помимо этого, согласно поправкам, в Азербайджане предусматривается разработка механизма государственного контроля в сфере импорта, экспорта, использования, оборота, учета и хранения, в том числе отслеживания необработанных алмазов.

В законодательство добавлено понятие "необработанные алмазы", что подразумевает необработанные или просто обточенные, раздробленные или разбитые драгоценные камни, коды которых в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) по списку товаров определяются органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти.

Государственный контроль в сферах импорта, экспорта, использования, оборота, учета и хранения, в том числе отслеживания необработанных алмазов, будет осуществляться органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Кабинет министров в течение двух месяцев должен утвердить "форму и правила выдачи сертификата, соответствующего требованиям схемы сертификации процесса Кимберли, в связи с экспортом необработанных алмазов и осуществлением государственного контроля в сфере импорта, экспорта, использования, оборота, учета и хранения, в том числе отслеживания необработанных алмазов", и уведомить об этом главу государства.