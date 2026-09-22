Ильхам Алиев: Главная цель Западного индустриального парка – развитие горнодобывающей промышленности

Главная цель создания Западного индустриального парка – именно развитие горнодобывающей промышленности.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на совещании, посвященном Государственной программе по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности на 2027-2030гг.

"Это обусловлено, конечно, разработкой Дашкесанского месторождения и реализацией других проектов в прилегающих к нему регионах. Здесь, прежде всего, необходимо в кратчайшие сроки создать инфраструктуру, и для этого в бюджете должны быть предусмотрены необходимые средства", - сказал глава государства.

По его словам, необходимо создать полную цепочку горнодобывающей промышленности вплоть до конечного продукта, что включает в себя добычу руды и создание нескольких заводов.

"Необходимо создать обогатительные, окатышные и ленточные металлургические комбинаты. Здесь, конечно, важную роль играет транспортировка этой руды. Поэтому необходимо предусмотреть льготы на эту транспортировку, то есть в тарифах, чтобы она была экономически эффективной. Необходимо обеспечить максимальную экологическую экспертизу и соблюдать все экологические нормы. Ведь наше главное богатство – это не только недра, но и наша природа. Поэтому, конечно, мы требуем и будем требовать от иностранных партнеров как защиты природы, так и соблюдения экологических норм на самом высоком уровне. Если они не выполнят требования, их накажут. Разумеется, AzerGold, государственная компания, должна соответствовать всем экологическим стандартам", - заявил Ильхам Алиев.