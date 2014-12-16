​Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников оборонной промышленности - СПИСОК

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников оборонной промышленности. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии оборонной промышленности в Азербайджанской Республике и плодотворную деятельность на государственной службе наградить следующих лиц.

Медалью "Терегги":

Агаева Мирзу Ахмедага оглу

Демирова Амираслана Демир оглу

Гусейналиева Имрана Гейдарали оглу

Гурбанова Ильгара Давуд оглу

Гурбанова Кямиля Газанфар оглу

Марданова Ильхама Гурбан оглу

Пашаева Намига Мухтар оглу

Вирского Игоря Сергеевича

Медалью "За отличие на государственной службе":

Асадова Бахтияра Беюккиши оглу

Ахвердиеву Саиду Джамал гызы

Гадирова Гадира Абдулали оглу

Нуриева Фахрата Неман оглу