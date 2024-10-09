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Honda отзывает 1,7 млн автомобилей в США из-за проблемы с рулевым механизмом

Honda отзывает 1,7 млн автомобилей в США из-за проблемы с рулевым механизмом Honda Motor отзывает 1,7 млн автомобилей в США из-за проблемы с рулевым механизмом, повышающей риск аварии.
Промышленность
9 октября 2024 г. 17:32
Honda отзывает 1,7 млн автомобилей в США из-за проблемы с рулевым механизмом

Honda Motor отзывает 1,7 млн автомобилей в США из-за проблемы с рулевым механизмом, повышающей риск аварии.

Как передает Report, об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA).

Под отзыв попали несколько моделей, в том числе Civic Type R, Civic Hatchback, Acura Integra и CR-V, начиная с 2022 года выпуска.

Рулевой механизм в этих автомобилях может иметь производственные дефекты, затрудняющие управление транспортным средством и увеличивающие риск аварий и травм, заявил регулятор.

Владельцам автомобилей предложено посетить авторизованного дилера Honda для устранения неисправностей.

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