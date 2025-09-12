Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Глава ассоциации: Для производства 1 литра бутилированной продукции уходит больше воды

    Промышленность
    • 12 сентября, 2025
    • 17:04
    В перерабатывающих предприятиях Азербайджана ежегодно теряются сотни тысяч тонн воды.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Ассоциации производителей пищевой и напиточной промышленности Азербайджана Эмин Достияри на панели "Технологии переработки и их значение" в рамках Бакинской водной недели.

    По его словам, процесс розлива требует значительных ресурсов.

    "При мойке бутылок и упаковок расходуется дополнительная вода. В итоге для того, чтобы на стол попал 1 литр бутилированной воды, используется еще больше воды. Кроме того, транспортировка увеличивает углеродные выбросы", - подчеркнул он.

    Достияри отметил необходимость внедрения технологий, сокращающих потребление ресурсов.

    "Например, при мойке стеклянной тары можно использовать не воду, а мощный поток воздуха. Подобные технологии уже существуют. Бизнес-проекты должны предусматривать не только прибыль, но и снижение расхода воды и энергии", - сказал он.

    Глава ассоциации также добавил, что часть сбрасываемой воды может быть возвращена в оборот.

    "Технические воды можно очищать и использовать повторно. Во многих странах даже сточные воды проходят переработку и превращаются в питьевую, а министры публично демонстрируют доверие, употребляя ее. То есть вода может загрязняться, но ее всегда можно очистить и вернуть в использование".

    вода водные ресурсы питьевая вода экология расход воды
