Глава ассоциации: Для производства 1 литра бутилированной продукции уходит больше воды

В перерабатывающих предприятиях Азербайджана ежегодно теряются сотни тысяч тонн воды.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Ассоциации производителей пищевой и напиточной промышленности Азербайджана Эмин Достияри на панели "Технологии переработки и их значение" в рамках Бакинской водной недели.

По его словам, процесс розлива требует значительных ресурсов.

"При мойке бутылок и упаковок расходуется дополнительная вода. В итоге для того, чтобы на стол попал 1 литр бутилированной воды, используется еще больше воды. Кроме того, транспортировка увеличивает углеродные выбросы", - подчеркнул он.

Достияри отметил необходимость внедрения технологий, сокращающих потребление ресурсов.

"Например, при мойке стеклянной тары можно использовать не воду, а мощный поток воздуха. Подобные технологии уже существуют. Бизнес-проекты должны предусматривать не только прибыль, но и снижение расхода воды и энергии", - сказал он.

Глава ассоциации также добавил, что часть сбрасываемой воды может быть возвращена в оборот.

"Технические воды можно очищать и использовать повторно. Во многих странах даже сточные воды проходят переработку и превращаются в питьевую, а министры публично демонстрируют доверие, употребляя ее. То есть вода может загрязняться, но ее всегда можно очистить и вернуть в использование".