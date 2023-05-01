Германия заново открывает шахты для сокращения зависимости от импорта полезных ископаемых

В Германии начали "распечатывать" ранее закрытые шахты, чтобы сократить зависимость от импорта самых важных полезных ископаемых. Некоторые из шахт закрыты десятки лет и требуют серьезной реконструкции.

В Германии начали "распечатывать" ранее закрытые шахты, чтобы сократить зависимость от импорта самых важных полезных ископаемых. Некоторые из шахт закрыты десятки лет и требуют серьезной реконструкции.

Как передает Report , об этом сообщила британская газета The Financial Times (FT).

В списке шахт, которые планируют открыть заново, значится Kfersteige на окраине Шварцвальда на юго-западе Германии с залежами плавикового шпата. Ее закрыли 27 лет назад. За это время туннели оказались затоплены паводковыми водами. По оценкам, к 2029 году шахта сможет производить до 100 тыс. тонн в год, что покроет 40% потребностей Германии в минерале. Новым владельцем шахты стала Deutsche Flussspat.

Власти Германии также планируют разрабатывать большое месторождение лития на немецко-чешской границе в Саксонии, проектом будет заниматься лондонская Zinnwald Lithium. Компания Vulcan Energy Resources собирается производить литий из термальной воды в Оберрайнграбене, рядом с Карлсруэ на юго-западе Германии.