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Малоимущим семьям Дашкесана вручены праздничные гостинцы

Малоимущим семьям Дашкесана вручены праздничные гостинцы ЗАО «AzerGold» организовало очередную акцию социальной помощи в Дашкесанском районе накануне священного праздника Гурбан-байрам, символа единства и солидарности мусульман всего мира.
Промышленность
14 июня 2024 г. 16:20
Малоимущим семьям Дашкесана вручены праздничные гостинцы

ЗАО «AzerGold» организовало очередную акцию социальной помощи в Дашкесанском районе накануне священного праздника Гурбан-байрам, символа единства и солидарности мусульман всего мира.

В рамках акции были посещены малоимущие семьи, проживающие в селах Човдар, Гушчу и одноимённом поселке района. Гражданам передали праздничные поздравления от имени акционерного общества и роздали гостинцы, состоящие из различных продуктов питания. В целом акцией было охвачено 100 семей.

Отметим, что целью подобных акций, регулярно организуемых в рамках политики социального воздействия и ответственности «AzerGold», является поддержка социально ориентированной деятельности, составляющей основу государственной политики, и мероприятий по повышению благосостояния населения страны. Общество ежегодно реализует различные проекты и новые социальные инициативы для всесторонней поддержки граждан, проживающих в регионе его деятельности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaşkəsəndə aztəminatlı ailələrə bayram sovqatları təqdim edilib

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