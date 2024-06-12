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Промышленное производство в Азербайджане сократилось на 12%

Промышленное производство в Азербайджане сократилось на 12% В январе-мае этого года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на 26,2 млрд манатов, или на 11,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Промышленность
12 июня 2024 г. 16:06
Промышленное производство в Азербайджане сократилось на 12%

В январе-мае этого года промышленные предприятия и частные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на 26,2 млрд манатов, или на 11,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за последний год производство продукции в нефтегазовом секторе сократилось на 0,2%, а в ненефтегазовом - выросло на 7%.

64,7% промышленной продукции произведено в горнодобывающем секторе, 29,3% - в перерабатывающем секторе, 5,1% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,9% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В горнодобывающем секторе добыча товарной нефти снизилась на 5,7%, а добыча товарного газа увеличилась на 4,1%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объемы производства сократились на 4,1%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов выросли на 11,7%.

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