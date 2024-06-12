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Минэкономики представит концепцию социально-экономического развития страны в августе

Минэкономики представит концепцию социально-экономического развития страны в августе Минэкономики работает с отраслевыми учреждениями над концепцией социально-экономического развития, документ будет представлен в августе этого года.
Промышленность
12 июня 2024 г. 13:03
Минэкономики представит концепцию социально-экономического развития страны в августе

Минэкономики работает с отраслевыми учреждениями над концепцией социально-экономического развития, документ будет представлен в августе этого года.

Как сообщает Report, об этом советник министра Хагани Абдуллаев сказал на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он также прокомментировал предложение депутата Вахида Ахмедова относительно создания индустриальных парков во всех регионах страны: "В настоящее время в промышленных зонах работают более 10 тыс. человек. Невозможно создать индустриальную зону в каждом регионе. Потому что в эту зону должны прийти инвесторы, экономический потенциал региона должен это позволить. В настоящее время в Карабахе имеются две промышленные зоны. В них предусмотрено создание более 1 000 рабочих мест. Кроме того, новая промышленная зона создается в Нахчыване. Промышленный квартал Гаджигабул планируется превратить в промышленную зону".

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Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat Nazirliyi ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyasını avqustda təqdim edəcək

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