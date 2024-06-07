В Агдаме создается производство кальцита с микронизацией и покрытием

В Агдамском промышленном парке будет создано предприятие по производству кальцита с микронизацией и покрытием.
Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети ”Х".
Министр отметил, что ООО "Caltech“, которое построит данное предприятие, получило статус резидента промышленного парка .
Джаббаров подчеркнул, инвестиционная стоимость проекта составит 3,7 млн манатов.
"На предприятии планируется создать постоянные рабочие места для 30 человек. Число резидентов Агдамского промышленного парка достигло 22”, - написал министр.