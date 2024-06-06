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Экспорт продукции деревообработки из Беларуси в Азербайджан вырос на 20%

Экспорт продукции деревообработки из Беларуси в Азербайджан вырос на 20% Темп роста экспорта продукции деревообработки из Беларуси в Азербайджан по итогам 2023 года составил 20%.
Промышленность
6 июня 2024 г. 23:22
Экспорт продукции деревообработки из Беларуси в Азербайджан вырос на 20%

Темпы роста экспорта продукции деревообработки из Беларуси в Азербайджан по итогам 2023 года составили 20%.

Как передает Report со ссылкой на БелТА, об этом заявил зампредседателя концерна "Беллесбумпром" Геннадий Диковицкий на 14-м заседании межправительственной Белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Предприятия отрасли обеспечивают постоянный рост поставок в Азербайджан. Показательными являются итоги 2023 года. Темп роста экспорта к уровню 2022 года составляет более 120%", - рассказал Диковицкий.

Он отметил, что для предприятий деревообрабатывающей отрасли Азербайджан является одним из постоянных и важнейших торгово-экономических партнеров.

Среди экспортируемой продукции плиты, фанера, двери, деревянные окна, мебель, пиломатериалы, бумага, картон и изделия из них. Перспективными также, по словам зампреда концерна, являются поставки деревянных домокомплектов.

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