Экспорт продукции деревообработки из Беларуси в Азербайджан вырос на 20%

Темп роста экспорта продукции деревообработки из Беларуси в Азербайджан по итогам 2023 года составил 20%.

Темпы роста экспорта продукции деревообработки из Беларуси в Азербайджан по итогам 2023 года составили 20%.

Как передает Report со ссылкой на БелТА, об этом заявил зампредседателя концерна "Беллесбумпром" Геннадий Диковицкий на 14-м заседании межправительственной Белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Предприятия отрасли обеспечивают постоянный рост поставок в Азербайджан. Показательными являются итоги 2023 года. Темп роста экспорта к уровню 2022 года составляет более 120%", - рассказал Диковицкий.

Он отметил, что для предприятий деревообрабатывающей отрасли Азербайджан является одним из постоянных и важнейших торгово-экономических партнеров.

Среди экспортируемой продукции плиты, фанера, двери, деревянные окна, мебель, пиломатериалы, бумага, картон и изделия из них. Перспективными также, по словам зампреда концерна, являются поставки деревянных домокомплектов.