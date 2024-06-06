Экспорт продукции деревообработки из Беларуси в Азербайджан вырос на 20%

Темпы роста экспорта продукции деревообработки из Беларуси в Азербайджан по итогам 2023 года составили 20%.
Как передает
"Предприятия отрасли обеспечивают постоянный рост поставок в Азербайджан. Показательными являются итоги 2023 года. Темп роста экспорта к уровню 2022 года составляет более 120%", - рассказал Диковицкий.
Он отметил, что для предприятий деревообрабатывающей отрасли Азербайджан является одним из постоянных и важнейших торгово-экономических партнеров.
Среди экспортируемой продукции плиты, фанера, двери, деревянные окна, мебель, пиломатериалы, бумага, картон и изделия из них. Перспективными также, по словам зампреда концерна, являются поставки деревянных домокомплектов.