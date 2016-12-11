FSG: Экономика Азербайджана, начиная с 2018 года продолжит стабильный рост

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Экономика Азербайджана, начиная с 2018 года продолжит стабильный рост в 1-2% вплоть до начала 2021 года.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном сегодня аналитическом отчете вашингтонского консалтингового агентства Frontier Strategy Group.

В работе отмечается, что бюджет на 2017 год сформирован по консервативной модели, из расчета на среднегодовую цену на баррель нефти в $40. Правительство продолжит сокращать свои расходы ежегодно на 5%.

Frontier Strategy Group прогнозирует, что росту азербайджанской экономики будет способствовать политика импортозамещения, в рамках которой увеличены пошлины на ряд импортных товаров.