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    FSG: Экономика Азербайджана, начиная с 2018 года продолжит стабильный рост

    Консалтинговая компания Frontier Strategy Group опубликовала сегодня отчет

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Экономика Азербайджана, начиная с 2018 года продолжит стабильный рост в 1-2% вплоть до начала 2021 года.

    Как передает Report, об этом говорится в опубликованном сегодня аналитическом отчете вашингтонского консалтингового агентства Frontier Strategy Group.

    В работе отмечается, что бюджет на 2017 год сформирован по консервативной модели, из расчета на среднегодовую цену на баррель нефти в $40. Правительство продолжит сокращать свои расходы ежегодно на 5%.

    Frontier Strategy Group прогнозирует, что росту азербайджанской экономики будет способствовать политика импортозамещения, в рамках которой увеличены пошлины на ряд импортных товаров.

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