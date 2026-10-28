Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    В Баку состоялась церемония закрытия VII Всемирного форума межкультурного диалога

    Kультурная политика
    • 28 октября, 2026
    • 18:45
    В Баку состоялась церемония закрытия VII Всемирного форума межкультурного диалога

    В Баку состоялась церемония закрытия VII Всемирного форума межкультурного диалога, участники завтра, 29 октября, посетят Карабах.

    Как сообщает Report, в церемонии приняли участие Высокий представитель ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос, министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, официальные лица стран и организаций – участников форума, а также культурные и общественные деятели.

    Выступавшие на церемонии подчеркнули важную роль проведенных в рамках форума панельных дискуссий и пленарных заседаний в укреплении глобального мира, взаимопонимания и межкультурной интеграции.

    Отмечалось, что на фоне растущей напряженности и идеологических противоречий в мире организованная Азербайджаном платформа вносит значительный вклад в наведение мостов между различными цивилизациями, а также в сохранение религиозного и культурного многообразия.

    Участники выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и правительству Азербайджана за высокий уровень организации форума.

    После выступлений церемония продолжилась художественной программой.

    На 29 октября запланирована поездка участников VII Всемирного форума межкультурного диалога в Карабах.

    В Баку состоялась церемония закрытия VII Всемирного форума межкультурного диалога
    В Баку состоялась церемония закрытия VII Всемирного форума межкультурного диалога
    В Баку состоялась церемония закрытия VII Всемирного форума межкультурного диалога
    В Баку состоялась церемония закрытия VII Всемирного форума межкультурного диалога
    VII Всемирный форум межкультурного диалога Адиль Керимли Мигель Анхель Моратинос Организация Объединённых Наций (ООН)
    Фото
    VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun bağlanış mərasimi keçirilib
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    19:19
    Из Братиславы в Баку отправился первый прямой рейс Wizz Air
    Туризм
    19:10
    Фото
    Сборная Азербайджана U-15 разгромила Гибралтар со счетом 5:1
    Футбол
    19:02
    В Испании объявили трехдневный общенациональный траур - Обновлено
    Другие страны
    19:00
    Минфин США ввел санкции против 11 лиц и компаний за оборонную поддержку КНДР
    Другие страны
    18:57
    Фото
    Генсек ОИС: Азербайджан демонстрирует миру пример сохранения мира и стабильности
    Внешняя политика
    18:52
    Видео
    Число погибших в ж/д аварии в Испании достигло 68 человек - Обновлено-4
    Другие страны
    18:49
    США ввели санкции против Министерства обороны Руанды
    Другие страны
    18:49
    ЦБА представит финансовому сектору методологию управления ИИ
    Финансы
    18:46
    Фото
    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в концерте в рамках проекта "Райская ария"
    Kультурная политика
    Лента новостей