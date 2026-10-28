В Баку состоялась церемония закрытия VII Всемирного форума межкультурного диалога, участники завтра, 29 октября, посетят Карабах.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие Высокий представитель ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос, министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, официальные лица стран и организаций – участников форума, а также культурные и общественные деятели.

Выступавшие на церемонии подчеркнули важную роль проведенных в рамках форума панельных дискуссий и пленарных заседаний в укреплении глобального мира, взаимопонимания и межкультурной интеграции.

Отмечалось, что на фоне растущей напряженности и идеологических противоречий в мире организованная Азербайджаном платформа вносит значительный вклад в наведение мостов между различными цивилизациями, а также в сохранение религиозного и культурного многообразия.

Участники выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и правительству Азербайджана за высокий уровень организации форума.

После выступлений церемония продолжилась художественной программой.

На 29 октября запланирована поездка участников VII Всемирного форума межкультурного диалога в Карабах.