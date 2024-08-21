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Ford отказался от электрокаров в пользу гибридов

Ford отказался от электрокаров в пользу гибридов Американская Ford Motor отказалась от производства полностью электрических трехрядных внедорожников и сделает их гибридными.
Промышленность
21 августа 2024 г. 20:20
Ford отказался от электрокаров в пользу гибридов

Американская Ford Motor отказалась от производства полностью электрических трехрядных внедорожников и сделает их гибридными.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании.

Ford зафиксирует неденежные расходы в размере около 400 млн долларов из-за списания стоимости некоторых производственных активов в связи с этим отказом.

Предполагается, что изменение планов может стоить компании еще до 1,5 млрд долларов в виде дополнительных издержек.

Кроме того, Ford откладывает запуск новых электропикапов до 2027 года.

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Версия на азербайджанском языке “Ford” tam elektrikli avtomobillərdən imtina edib

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