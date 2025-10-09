Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ferrari снизила вдвое цель по выпуску электромобилей на 2030 год

    Промышленность
    • 09 октября, 2025
    • 14:13
    Ferrari снизила вдвое цель по выпуску электромобилей на 2030 год

    Итальянский производитель спорткаров Ferrari NV понизил цель по выпуску электромобилей.

    Как передает Report со ссылкой на заявление компании, ожидается, что электромобили будут составлять около 20% модельного ряда к 2030 году, вдвое меньше ранее заявленной цели.

    Согласно информации, целевая доля автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году повышена до 40%, гибридных моделей - сохранена на уровне 40%.

    Первая полностью электрическая модель Ferrari, Elettrica, поступит в продажу в конце 2026 года.

    В четверг компания раскрыла ключевые технические характеристики Elettrica. В частности, она будет оснащена четырьмя моторами – по одному на каждое колесо, что обеспечит мощность свыше 1 тыс. лошадиных сил. Разгон до 100 километров в час займет 2,5 секунды, а максимальная скорость составит 310 км/ч. Запас хода превысит 530 км, что сопоставимо с показателями Tesla Model Y.

    Акции Ferrari в четверг дешевеют на 1,2%.

