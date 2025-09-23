Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Фариз Джафаров: "Центр индустрии 4.0" будет работать по принципу "единого окна"

    Промышленность
    • 23 сентября, 2025
    • 13:38
    Фариз Джафаров: Центр индустрии 4.0 будет работать по принципу единого окна

    Инновационный "Центр индустрии 4.0", создание которого планируется в Азербайджане, будет работать по принципу "единого окна".

    Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV Промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025) в Баку.

    По его словам, благодаря центру специалисты смогут обмениваться знаниями и опытом: "Мы привлекаем международные знания и опыт. С этой целью заключили договоры с крупными зарубежными компаниями".

    По словам Джафарова, центр оценивает готовность компаний к переходу на "умную промышленность", что особенно актуально в контексте глобальных вызовов.

    "К 2030 году в мире из-за нехватки квалифицированных кадров могут остаться вакантными около 85 миллионов рабочих мест, что приведет к экономическим потерям около $8,5 трлн. С учетом этих вызовов и возможностей мы считаем, что подход "Индустрия 4.0" открывает для азербайджанских компаний большие возможности. Именно поэтому мы запустили эту программу", - добавил он.

    Azərbaycanda yaradılacaq "4.0 Sənaye Mərkəzi"ndə istehsal xətti olacaq
    Fariz Jafarov: Industry 4.0 Center to operate on single window principle

