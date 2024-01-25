Еще одна компания стала резидентом "Экономической зоны Аразской долины"

Министерство экономики предоставило ООО ZF Group статус резидента промышленного парка "Экономическая зона Аразской долины" в Джебраильском районе.

Министерство экономики предоставило ООО ZF Group статус резидента промышленного парка "Экономическая зона Аразской долины" в Джебраильском районе.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "Х".

По его словам, таким образом, число резидентов промышленного парка достигло семи.

"Компания будет производить различные виды клеевых лент, создаст предприятие инвестиционной стоимостью в 1 млн манатов и обеспечит постоянными рабочими местами 32 человека", - говорится в публикации.