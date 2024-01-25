Еще одна компания стала резидентом "Экономической зоны Аразской долины"
Еще одна компания стала резидентом "Экономической зоны Аразской долины"Министерство экономики предоставило ООО ZF Group статус резидента промышленного парка "Экономическая зона Аразской долины" в Джебраильском районе.
Министерство экономики предоставило ООО ZF Group статус резидента промышленного парка "Экономическая зона Аразской долины" в Джебраильском районе.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "Х".
По его словам, таким образом, число резидентов промышленного парка достигло семи.
"Компания будет производить различные виды клеевых лент, создаст предприятие инвестиционной стоимостью в 1 млн манатов и обеспечит постоянными рабочими местами 32 человека", - говорится в публикации.
"Araz Vadisi İqtisadi Zonası" Sənaye Parkında "ZF Group” MMC-yə rezident statusu verilib və bununla da rezidentlərin sayı 7-yə çatıb. Şirkət tərəfindən #SənayeParkı-nın ərazisində müxtəlif çeşiddə yapışqan lentlərin istehsalı həyata keçiriləcək. #İnvestisiya dəyəri 1 milyon ₼… pic.twitter.com/urFIYSH9og