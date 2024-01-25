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Еще одна компания стала резидентом "Экономической зоны Аразской долины"

Еще одна компания стала резидентом "Экономической зоны Аразской долины" Министерство экономики предоставило ООО ZF Group статус резидента промышленного парка "Экономическая зона Аразской долины" в Джебраильском районе.
Промышленность
25 января 2024 г. 11:28
Еще одна компания стала резидентом Экономической зоны Аразской долины

Министерство экономики предоставило ООО ZF Group статус резидента промышленного парка "Экономическая зона Аразской долины" в Джебраильском районе.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "Х".

По его словам, таким образом, число резидентов промышленного парка достигло семи.

"Компания будет производить различные виды клеевых лент, создаст предприятие инвестиционной стоимостью в 1 млн манатов и обеспечит постоянными рабочими местами 32 человека", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Another company becomes resident of Araz Valley Economic Zone
Версия на азербайджанском языке "Araz Vadisi İqtisadi Zonası"nda daha bir şirkətə rezident statusu verilib

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