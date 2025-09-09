Эльчин Кязымов: Сумгайытский промпарк станет многопрофильным промышленным центром
- 09 сентября, 2025
- 18:06
Сумгайытский промышленный парк планируется сформировать как многопрофильный промышленный центр для развития не только химической промышленности, но и других направлений экономики.
Об этом в комментарии Report сообщил пресс-секретарь Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при Министерстве экономики Эльчин Кязымов.
Он отметил, что существует множество причин преобразования Сумгайытского химического промышленного парка в Сумгайытский промышленный парк, первой и главной из которых является широкий спектр деятельности:
"Парк призван развивать многие отрасли экономики. Его деятельность направлена на производство упаковки, продукции легкой промышленности, различных видов строительной, металлургической, машиностроительной промышленности, продукции информационно-коммуникационных технологий".
По словам Кязымова, вторая причина заключается в том, что названия других промпарков в Азербайджане не указывают на их принадлежность к какому-либо сектору экономики:
"Например, Пираллахинский промышленный парк ориентирован на развитие фармацевтики, а Мингячевирский промышленный парк – на развитие текстильной промышленности, но ни в одном из названий эти секторы экономики не упоминаются. Каждый парк назван в соответствии с регионом, в котором расположен".