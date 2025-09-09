ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Промышленность
    • 09 сентября, 2025
    • 18:06
    Эльчин Кязымов: Сумгайытский промпарк станет многопрофильным промышленным центром

    Сумгайытский промышленный парк планируется сформировать как многопрофильный промышленный центр для развития не только химической промышленности, но и других направлений экономики.

    Об этом в комментарии Report сообщил пресс-секретарь Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при Министерстве экономики Эльчин Кязымов.

    Он отметил, что существует множество причин преобразования Сумгайытского химического промышленного парка в Сумгайытский промышленный парк, первой и главной из которых является широкий спектр деятельности:

    "Парк призван развивать многие отрасли экономики. Его деятельность направлена на производство упаковки, продукции легкой промышленности, различных видов строительной, металлургической, машиностроительной промышленности, продукции информационно-коммуникационных технологий".

    По словам Кязымова, вторая причина заключается в том, что названия других промпарков в Азербайджане не указывают на их принадлежность к какому-либо сектору экономики:

    "Например, Пираллахинский промышленный парк ориентирован на развитие фармацевтики, а Мингячевирский промышленный парк – на развитие текстильной промышленности, но ни в одном из названий эти секторы экономики не упоминаются. Каждый парк назван в соответствии с регионом, в котором расположен".

