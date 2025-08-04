Резиденты промзон увеличили в I полугодии экспорт продукции на 22,4%

С 2015 года до 1 июля этого года из промышленных зон Азербайджана реализована продукция на сумму 17,2 млрд манатов, из которых 5,53 млрд манатов пришлось на экспорт.

С 2015 года до 1 июля 2025 года резидентами промышленных зон Азербайджана реализована продукция на сумму 17,2 млрд манатов, из которых 5,53 млрд манатов отправлена на экспорт.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон.

Согласно информации, в первом полугодии этого года в промышленных зонах реализована продукция на сумму 1,83 млрд манатов, из которых 583,5 млн пришлось на экспорт.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 28,7%, а экспорт - на 22,4%.

Полимеры, карбамид, стальные и полиэтиленовые трубы, табачные изделия, обои, обувь различного назначения, смазочные масла, ферросплавы, кабели различных видов, стеклянные панели, строительные химикаты, электроды и другие продукты, произведенные в промышленных зонах, экспортировались под брендом Made In Azerbaijan в более чем 70 стран, включая США, Канаду, Китай, Индию, Великобританию, Германию, ОАЭ, Грецию, Израиль, Австрию, Норвегию, Чехию, Испанию, Бельгию и др.