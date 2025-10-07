Эксперт: Фиксированный курс маната создает стабильность для текстильного производства

Стабильность курса маната в Азербайджане способствует стабильности в прогнозировании цен на импортируемые в страну оборудование, материалы и запчасти, которые считаются важными для текстильной промышленности.

Как сообщает Report, об этом заявил партнер Исследовательской и консалтинговой группы SİAR Ашраф Гаджиев на семинаре на тему "Развитие текстильной отрасли и содействие глобальной интеграции" в Баку.

По его словам, инфляция в стране довольно низкая: "В отличие от предыдущего периода высокой неопределенности, несмотря на рост издержек, наши энергозатраты не так высоки, а тарифы низкие. Это является преимуществом для текстильного производства. Страна реализует политику диверсификации экономики. Правительство стремится поддержать текстильную отрасль и создать благоприятные условия для снижения зависимости от нефтегазового сектора".