Добыча Azerbaijan International Mining Company выросла в 7,1 раза за два года

Добыча Azerbaijan International Mining Company Limited в золотом эквиваленте за два года увеличилась в 7,1 раза - с 5,3 тыс. до 37,6 тыс. унций. Доля государства в прибыли компании выросла более чем в 15 раз.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов на совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном Государственной программе развития горнодобывающей и металлургической промышленности на 2027-2030 гг.

По его словам, с июня 2024 года AzerGold осуществляет контроль в рамках государственного представительства по Соглашению о разделе продукции. Принятые меры обеспечили значительный рост производственных и финансовых показателей Azerbaijan International Mining Company Limited.

Объем добычи в золотом эквиваленте увеличился с 5,3 тыс. унций в первом полугодии 2024 года до 37,6 тыс. унций в январе-июне 2026 года.

Доля государства в прибыли компании за этот период выросла с 2,4 млн до 37,6 млн манатов - более чем в 15 раз. В целом за время государственного представительства AzerGold этот показатель достиг 77,5 млн манатов.

Основной вклад в рост производства в 2026 году внесло возобновление добычи на медном руднике "Демирли", расположенном на территории Агдеринского района.

"Перерабатывающий комплекс, который в начале года посетил глава государства, был примерно за год реконструирован и введен в эксплуатацию при поддержке и под контролем AzerGold", - сообщил Ибрагимов.

По его словам, по итогам 2025 года компания-инвестор вышла на первое место среди ненефтяных экспортеров Азербайджана и сохранила эту динамику в 2026 году.

Глава AzerGold также рассказал о собственных производственных и финансовых показателях компании. По сравнению с 2017 годом добыча золота увеличилась более чем вдвое, а доходы – в 3,5 раза.

Около 92% совокупных доходов AzerGold приходится на экспорт, еще 8% формируются за счет продаж на внутреннем рынке.

С 2019 года компания выпускает изделия из золота и серебра. Внутренние розничные продажи стали дополнительным источником создания стоимости.

Показатель EBITDA AzerGold вырос с 46 млн манатов в 2017 году до 260 млн манатов в 2025-м - почти в шесть раз. Средняя маржа EBITDA при этом превышала 50%.

Налоговые выплаты компании за отчетный период увеличились в 15 раз.

"Одним из важнейших результатов стало расширение ресурсной базы. Благодаря шестикратному росту запасов срок эксплуатации месторождения "Човдар" продлен на 11 лет", - отметил Закир Ибрагимов.

Около 42 млн манатов из прибыли, полученной AzerGold в 2025 году, планируется выплатить государству как акционеру в виде дивидендов.

По словам председателя правления, достигнутые результаты позволяют компании не только эффективно разрабатывать имеющиеся запасы и сохранять темпы добычи, но и расширять инвестиции в новые стратегические направления.