Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Добыча Azerbaijan International Mining Company выросла в 7,1 раза за два года

    Промышленность
    • 22 сентября, 2026
    • 15:03
    Добыча Azerbaijan International Mining Company выросла в 7,1 раза за два года

    Добыча Azerbaijan International Mining Company Limited в золотом эквиваленте за два года увеличилась в 7,1 раза - с 5,3 тыс. до 37,6 тыс. унций. Доля государства в прибыли компании выросла более чем в 15 раз.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов на совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном Государственной программе развития горнодобывающей и металлургической промышленности на 2027-2030 гг.

    По его словам, с июня 2024 года AzerGold осуществляет контроль в рамках государственного представительства по Соглашению о разделе продукции. Принятые меры обеспечили значительный рост производственных и финансовых показателей Azerbaijan International Mining Company Limited.

    Объем добычи в золотом эквиваленте увеличился с 5,3 тыс. унций в первом полугодии 2024 года до 37,6 тыс. унций в январе-июне 2026 года.

    Доля государства в прибыли компании за этот период выросла с 2,4 млн до 37,6 млн манатов - более чем в 15 раз. В целом за время государственного представительства AzerGold этот показатель достиг 77,5 млн манатов.

    Основной вклад в рост производства в 2026 году внесло возобновление добычи на медном руднике "Демирли", расположенном на территории Агдеринского района.

    "Перерабатывающий комплекс, который в начале года посетил глава государства, был примерно за год реконструирован и введен в эксплуатацию при поддержке и под контролем AzerGold", - сообщил Ибрагимов.

    По его словам, по итогам 2025 года компания-инвестор вышла на первое место среди ненефтяных экспортеров Азербайджана и сохранила эту динамику в 2026 году.

    Глава AzerGold также рассказал о собственных производственных и финансовых показателях компании. По сравнению с 2017 годом добыча золота увеличилась более чем вдвое, а доходы – в 3,5 раза.

    Около 92% совокупных доходов AzerGold приходится на экспорт, еще 8% формируются за счет продаж на внутреннем рынке.

    С 2019 года компания выпускает изделия из золота и серебра. Внутренние розничные продажи стали дополнительным источником создания стоимости.

    Показатель EBITDA AzerGold вырос с 46 млн манатов в 2017 году до 260 млн манатов в 2025-м - почти в шесть раз. Средняя маржа EBITDA при этом превышала 50%.

    Налоговые выплаты компании за отчетный период увеличились в 15 раз.

    "Одним из важнейших результатов стало расширение ресурсной базы. Благодаря шестикратному росту запасов срок эксплуатации месторождения "Човдар" продлен на 11 лет", - отметил Закир Ибрагимов.

    Около 42 млн манатов из прибыли, полученной AzerGold в 2025 году, планируется выплатить государству как акционеру в виде дивидендов.

    По словам председателя правления, достигнутые результаты позволяют компании не только эффективно разрабатывать имеющиеся запасы и сохранять темпы добычи, но и расширять инвестиции в новые стратегические направления.

    Ильхам Алиев Закир Ибрагимов ЗАО AzerGold
    "AzerGold": "Azerbaijan International Mining Company Limited" şirkətinin hasilatı 7 dəfə artıb
    AIMC gold equivalent production grows 7.1-fold over 2 years

    Последние новости

    21:22

    В Бабекском районе завтра будут локальные перебои со светом

    Энергетика
    21:17

    Азербайджан нарастил поставки нефти в Болгарию более чем в 4,5 раза

    Энергетика
    21:08

    Джейхун Байрамов и глава МИД Джибути обсудили двусторонние отношения

    Внешняя политика
    20:58

    Эрдоган на ГА ООН призвал мировое сообщество признать Северный Кипр

    В регионе
    20:54
    Фото

    В аккаунтах президента в соцсетях опубликован фрагмент его выступления на совещании по горнодобывающей промышленности

    Внутренняя политика
    20:48

    Азербайджан и Австрия обсудили перспективы расширения партнерства

    Внешняя политика
    20:39

    Рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостановлены с сегодняшнего дня - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    20:32

    Эрдоган: Мы поддерживаем мирный процесс между Баку и Ереваном

    В регионе
    20:17

    Эрдоган заявил о прогрессе в нормализации отношений между Турцией и Арменией

    В регионе
    Лента новостей