Депутат предлагает законодательное регулирование утилизации батарей
Промышленность
- 18 сентября, 2025
- 12:48
Азербайджанское законодательство нуждается в поправках, включающих утилизацию литиевых батарей в электромобилях.
Как сообщает Report, об этом сказал депутат Ровшан Мурадов на заседании комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии.
По его словам, в последнее время в Азербайджан ввозится значительное число электромобилей:
"Наше государство поощряет приобретение таких автомобилей с экологической точки зрения. Однако в этой связи актуальным становится вопрос утилизации литиевых батарей в электромобилях".
По его словам, срок эксплуатации таких батарей составляет от 5 до 7 лет: "Однако в законодательстве нет никаких положений об их утилизации. Необходимо внести соответствующие изменения в законодательство".
