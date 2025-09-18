Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Депутат предлагает законодательное регулирование утилизации батарей

    Промышленность
    • 18 сентября, 2025
    • 12:48
    Депутат предлагает законодательное регулирование утилизации батарей

    Азербайджанское законодательство нуждается в поправках, включающих  утилизацию литиевых батарей в электромобилях.

    Как сообщает Report, об этом сказал депутат Ровшан Мурадов на заседании комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии.

    По его словам, в последнее время в Азербайджан ввозится значительное число электромобилей:

    "Наше государство поощряет приобретение таких автомобилей с экологической точки зрения. Однако в этой связи актуальным становится вопрос утилизации литиевых батарей в электромобилях".

    По его словам, срок эксплуатации таких батарей составляет от 5 до 7 лет: "Однако в законодательстве нет никаких положений об их утилизации. Необходимо внести соответствующие изменения в законодательство".

    Deputat: "Batareyaların utilizasiyası ilə bağlı qanunvericilikdə dəyişikliyə ehtiyac var"

