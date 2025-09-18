Депутат предлагает законодательное регулирование утилизации батарей

Азербайджанское законодательство нуждается в поправках, включающих утилизацию литиевых батарей в электромобилях.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Ровшан Мурадов на заседании комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии.

По его словам, в последнее время в Азербайджан ввозится значительное число электромобилей:

"Наше государство поощряет приобретение таких автомобилей с экологической точки зрения. Однако в этой связи актуальным становится вопрос утилизации литиевых батарей в электромобилях".

По его словам, срок эксплуатации таких батарей составляет от 5 до 7 лет: "Однако в законодательстве нет никаких положений об их утилизации. Необходимо внести соответствующие изменения в законодательство".