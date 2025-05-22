BYD в апреле впервые обошла Tesla по продажам электромобилей в Европе

Китайская компания BYD Co. в апреле впервые в своей истории обогнала Tesla по продажам электромобилей в Европе.

Китайская компания BYD Co. в апреле впервые в своей истории обогнала Tesla по продажам электромобилей в Европе.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, такие данные приводит Bloomberg.

Продажи BYD в ЕС в апреле составили 7231 электромобиль, увеличившись в 2,7 раза в годовом выражении. Продажи Tesla упали на 49%, до 7165 машин.

"Разница в абсолютных цифрах продаж между двумя брендами может быть небольшой, но последствия значительны. Это важный поворотный момент для европейского автомобильного рынка", - отмечают аналитики.

Совокупные продажи электромобилей в Европе в апреле увеличились на 28%. Лидер сегмента, германская Volkswagen, нарастила продажи на 61%, в том числе ее бренд Skoda увеличил реализацию электромобилей более чем в три раза.