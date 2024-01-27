Британский золотодобытчик подтвердил значительные запасы меди на месторождении Хархар в Азербайджане

Британская компания Anglo Asian Mining, производитель золота, меди и серебра в Азербайджане, по результатам бурения подтвердила значительное количество медной минерализации на месторождении Хархар.

Британская компания Anglo Asian Mining, производитель золота, меди и серебра в Азербайджане, по результатам бурения подтвердила значительное количество медной минерализации на месторождении Хархар.

Как передает Report со ссылкой на Anglo Asian, результаты бурения станут частью предстоящей оценки минеральных ресурсов месторождения Хархар по стандарту Объединенного комитета по рудным запасам (JORC).

В июле 2022 года на месторождении Хархар началась обширная программа геологоразведочных работ, нацеленная на центральную зону медной минерализации. Скважины поверхностного бурения перехватили значительные богатые и сплошные уровни медной минерализации, с перехватами сплошной меди на глубину до 380 метров.

Оценка минеральных ресурсов JORC для месторождения Хархар готовится и будет опубликована к концу марта 2024 года. В сентябре прошлого года на месторождении побывали независимые геологические консультанты компании Mining Plus UK. в рамках процедуры комплексной проверки JORC.

После публикации результатов оценки запланировано дальнейшее уплотняющее и расширяющее бурение, а также программа металлургических испытаний и геометаллургическое моделирование. Также будет подготовлено исследование компромиссных решений в горнодобывающей отрасли, включая проект шахты и план добычи.

«Мы рады объявить о результатах бурения на Хархаре, подтверждающих наличие значительного объема меди на месторождении. Это еще раз подтверждает потенциальный размер месторождения полезных ископаемых, которое может быть введено в эксплуатацию.

Значительный прогресс также был достигнут в отношении разработки нашей оценки минеральных ресурсов JORC и долгосрочной разработки актива. Хархар представляет собой важный проект для Группы и нашего перехода на производство меди, в связи с чем ранее была обнародована среднесрочная стратегия", - сказал вице-президент Anglo Asian Стивен Вестхед, комментируя данное событие.

Говоря о перспективах проекта, он сказал, что компания находится на последних стадиях определения того, как лучше всего ввести месторождение в эксплуатацию, а также определения других близлежащих возможностей для разведки.

Отметим, что в настоящее время компания имеет восемь контрактных участков в Азербайджане общей площадью 2 тыс. 544 кв. км. На данный момент Anglo Asian Mining осуществляет добычу драгметаллов с контрактных площадей Гедабек и Гоша.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра – в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша.