Британский автопром рухнул почти на треть

Производство автомобилей в Великобритании в августе сократилось на 27% в годовом выражении, до 37,3 тыс. единиц.

Производство автомобилей в Великобритании в августе сократилось на 27% в годовом выражении, до 37,3 тыс. единиц.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", об этом свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Производство автомобилей для внутреннего рынка за прошлый месяц выросло на 3,3%, до 8,05 тыс. машин, а автомобилей, направляемых на экспорт, упало на 32,5%, до 29,2 тыс.

С начала года производство автомобилей при этом выросло, на 13,8%, до 589,6 тыс., для внутреннего рынка — увеличилось на 5,9%, до 99,05 тыс., на экспорт — поднялось на 15,6%, до 490,5 тыс.

В марте SMMT указывала, что, согласно последнему прогнозу, производство автомобилей в Великобритании выйдет на путь восстановления в текущем году и составит по его итогам 1,05 млн, что на 15,8% больше, чем годом ранее.