Британская компания увеличила добычу ценных металлов в Азербайджане

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, в 2018 году увеличила добычу в Гедабеке на 17% - до 83 736 унций в золотом эквиваленте.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете компании.

За отчетный период компания добыла 72 798 унций золота, 1 645 тонн меди, 210 184 унции серебра. Добыча золота увеличилась на 22%, серебра – на 21,6%, меди сократилась на 17,4%.

В 4-ом квартале добыто 21 945 унций в золотом эквиваленте, что означает годовой спад на 5%.

В 4-ом квартале добыча золота сократилась на 17% в годовом сравнении и составила 18 209 унций, серебра увеличилась на 39% - до 65 822 унций, добыча меди - в 5 раз, составив 588 тонн.

В 2018 году продано 59 481 унция в золотых слитках, в среднем по 1 265 долларов за унцию. В 2017 году продано 43 496 унций в золотых слитках по средней цене 1 265 долларов за унцию.

В 4-ом квартале объем продаж составил 15 066 унций, цена 1 231 долларов/унция.

Отметим, что в 2018 году объем добычи с гедабекских месторождений прогнозировался в объеме 78-84 тыс. унций в золотом эквиваленте.

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в Азербайджане в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на Гедабекском месторождении началась в 2009 году.