​Британская компания увеличила добычу ценных металлов на 11%

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, в первом квартале текущего года увеличила добычу в Гедабеке на 11% - до 20 287 унций в золотом эквиваленте.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете компании.

За отчетный период компания добыла 17 245 унций золота, 513 тонн меди, 51 295 унций серебра. Добыча золота увеличилась на 5%, серебра – на 26%, меди – в два раза.

В 1-ом квартале этого года продано 13 121 унция в золотых слитках, в среднем по 1 306 долларов за унцию. В первом квартале прошлого года продано 14 956 унций в золотых слитках по средней цене 1 328 долларов за унцию.

Отмечено, что с начала добычи в 2009 году объемы добычи в 20 тонн в золотом эквиваленте достигнуты в первом квартале этого года.

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в Азербайджане в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на Гедабекском месторождении началась в 2009 году.