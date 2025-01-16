Британская Anglo Asian Mining в 2024 году добыла более 15 тыс. унций золота

Британская компания Anglo Asian Mining (ААМ, оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане) в 2024 году добыла драгметаллов в объеме 16,76 тыс. унций золотого эквивалента, что в 1,9 раза меньше показателя 2023 года.

Британская компания Anglo Asian Mining (ААМ, оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане) в 2024 году добыла драгметаллов в объеме 16,76 тыс. унций золотого эквивалента, что в 1,9 раза меньше показателя 2023 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение компании.

При этом золота в 2024 году было добыто 15,073 тыс. унций (снижение на 30,7%), серебра – 28,258 тыс. унций (снижение в 1,9 раза), меди - 377 тонн (снижение в 5,7 раза).

С месторождения Гедабек из сплава доре было получено 14,927 тыс. унций золота, что на 26,5% меньше, чем годом ранее, серебра – 12,007 тыс. унций (рост на 25,9%).

"На мировых рынках в 2024 году продано 15,251 тыс. унций золота в слитках (снижение на 3,6%) по средней цене $2,432 тыс. за унцию. В 2023 году компания продавала золото в слитках в среднем по цене $1,951 тыс. за унцию", - отмечается в материалах.

За прошлый год ААМ произвела медный концентрат в объеме 1,857 тыс. тонн (снижение в 6,6 раза), из которого реализовала 1,504 тыс. тонн (снижение в 7,4 раза) на сумму $2,79 млн (снижение в 5,7 раза).

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51 %, Anglo Asian Mining PLC - 49 %.

В настоящее время ААМ владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей, но занимается добычей драгметаллов пока с двух контрактных площадей - "Гедабек" и "Гоша".