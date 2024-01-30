AzerGold заработал более 1 млрд манатов от продажи золота и серебра

12:10

Доходы ЗАО AzerGold от продажи золота и серебра за 2017-2023 годы составили 1,19 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов сказал на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года и предстоящим задачам.

По его словам, в прошлом году на отечественном и международном рынках было реализовано в общей сложности 68,1 тыс. унций золота и 119,8 тыс. унций серебра, из них 62,1 тыс. унций золота и 90,8 тыс. унций серебра - на международном рынке, 6 тыс. унций золота, 29,1 тыс. унций серебра - на внутреннем рынке.

По сравнению с 2022 годом общий объем продаж золота вырос на 7%.

Ибрагимов отметил, что в отчетном году доходы от продажи золота и серебра составили 232,8 млн манатов, что на 15% превышает показатель предшествующего года: "Из этих средств 210,1 млн манатов составляют доходы от экспорта, 22,7 млн манатов - от продаж на отечественном рынке. Доходы от экспорта выросли на 11% по сравнению с 2022 годом, а от продаж на местном рынке - на 81%. В 2023 году 97,9% доходов получено от реализации золота".

В целом, за 2017-2023 годы на внешнем и внутреннем рынках продано 416 тыс. унций золота, 853 тыс. унций серебра, добавил председатель правления.