AzerGold заработал 21 млн долларов от продажи второй партии золота и серебра

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ 72 золотосеребряных сплава, добытых ЗАО AzerGold на Човдарском горнорудном комплексе по переработке золотосодержащих руд в районе Дашкясяна, отправлены для очистки всемирно известной швейцарской аффинажной компании Argor-Heraeus.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, аффинированное золото и серебро, проданное в результате на международной бирже, принесло миллионы прибыли ЗАО.

Общий вес экспортированных золотосеребряных сплавов составил 1283 кг, 16,3 тыс. унций общего объема пришлись на долю золота, 22,2 тыс. унции - серебра. Вторая экспортная партия золота и серебра принесла прибыль в 20,905 млн долларов США (35,6 млн манатов).

Отметим, что первый экспорт золота и серебра ЗАО AzerGold осуществило в мае текущего года, реализовав 66 золотосеребряных сплавов, 16 тыс. унций из которых составило золото, 24 тыс. унции – серебро. Первая экспортная партия принесла стране доход в размере 20,118 млн долларов США (34,200 млн манатов).

До конца 2017 года планируется увеличить объем добываемого для экспорта в Човдарском ГДК золота и серебра до 160 тыс. унций (70 тыс. унций золота, 90 тыс. унций серебра). Согласно подсчетам с учетом нынешних цен на драгметаллы, прибыль от реализации данного объема золота и серебра составит 85 млн долларов США (примерно 145 млн манатов).