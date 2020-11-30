AzerGold запустило в эксплуатацию месторождение Агйохуш

В июне текущего года данное месторождение было взято на учет в государственный баланс запасов полезных ископаемых со стороны министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана

ЗАО AzerGold продолжает деятельность, направленную на запуск новых месторождений и увеличение экономической эффективности в регионах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Так, в рамках составленного плана мероприятий в связи с Указом президента Ильхама Алиева от 19 марта текущего года о необходимых мерах по обеспечению устойчивости экономики страны к внешним воздействиям, со стороны ЗАО было принято решение о создании Човдарского Интегрированного Регионального Участка Переработки на базе Човдарского золотодобывающего предприятия.

С целью ознакомления с проектом 28 ноября министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев и заместитель министра экономики, председатель Наблюдательного Совета ЗАО “AzerGold” Ровшан Наджаф побывали на Човдарском золотодобывающем предприятии.

Председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов подробно рассказал о проекте. Он отметил, что основной целью создания Регионального участка переработки является централизованное использование имеющихся материально-технических ресурсов и, тем самым, обеспечение материальной эффективности месторождений, несущих возможные риски нерентабельности при индивидуальном рассмотрении. Создание Регионального участка переработки способствует снижению капитальных и операционных расходов, обеспечению устойчивости производственных процессов, а также позволит минимизировать возможные воздействия на окружающую среду и стимулирует экономическую активность в регионах.

На встрече также была дана информация о работах, проделанных с целью сдачи в эксплуатацию золотоносного месторождения "Агйохуш", открытого в 2017-ом году геологами ЗАО “AzerGold”. В июне текущего года данное месторождение было взято на учет в государственный баланс запасов полезных ископаемых со стороны министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана. Несмотря на то, что "Агйохуш" считается сравнительно небольшим месторождением, его расположение вблизи действующего Човдарского золотодобывающего предприятия создает благоприятные условия для ведения здесь эксплуатационных работ без создания дополнительной инфраструктуры и капиталовложений.

По словам З. Ибрагимова, на данном этапе начинается первая фаза эксплуатации месторождения ("Агйохуш 1"). Всего проект эксплуатации будет состоять из трех этапов ("Агйохуш 1", "Агйохуш 2", "Агйохуш 3") и исполнение всех этих этапов будет осуществляться посредством Човдарского Интегрированного Регионального участка переработки. До конца 2022-го года помимо трех этапов эксплуатации месторождения “Агйохуш”, сульфидные руды месторождения Човдар, а также руды других близлежащих месторождений – "Мярях", "Тулаллар", "Нарчала" также будут перерабатываться на данном участке.

В продолжение визита состоялись первые взрывные работы на месторождении "Агйохуш 1". Полученные руды были впервые транспортированы и переработаны на Човдарском участке.

Отметим, что реализация проекта "Агйохуш" внесет важный вклад в социально-экономическое развитие региона: в рамках исполнения всех фаз проекта планируется открытие более 100 постоянных рабочих мест.