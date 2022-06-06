AzerGold впервые приступил к работам по рекультивации на золотом руднике

ЗАО AzerGold начало работы по рекультивации на золотом руднике "Агйохуш-1" в Дашкесанском районе.

ЗАО AzerGold начало работы по рекультивации на золотом руднике "Агйохуш-1" в Дашкесанском районе.

Как передает Report со ссылкой на AzerGold, ЗАО приступило к работам по техническому и биологическому восстановлению на территории рудника, эксплуатация которого завершена.

В рамках первого этапа плана рекультивации на территории сначала были выполнены технические рекультивационные работы, восстановлен плодородный почвенный слой, созданы террасы на склонах для укрепления склонов и управления поверхностными потоками. Затем были проведены работы по биологической рекультивации, начались работы по озеленению территории.

В ходе работ по рекультивации, приуроченных к 5 июня – Всемирному дню охраны окружающей среды, более 50 сотрудников ЗАО AzerGold и подрядчиков Общества провели субботник на территории рудника.