AzerGold: В горнодобывающую промышленность будет инвестировано 3,6 млрд манатов

Общая инвестиционная стоимость 4 основных стратегических проектов, которые ЗАО AzerGold реализует в горнодобывающей промышленности, составляет 3,63 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов на совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном Государственной программе развития горнодобывающей и металлургической промышленности на 2027-2030 гг.

По его словам, за счет госбюджета планируется финансирование лишь около 10% проектов, реализуемых в рамках Госпрограммы: "Первый проект - золотое месторождение "Сёюдлю". Здесь первое производство намечено на 2028 год. Золотой ресурс проекта составляет 1,03 млн унций золота, и разведка продолжается, есть вероятность увеличения этой цифры. Экономическая стоимость при сегодняшней цене золота составляет 7,5 млрд манатов, требуемые инвестиции - 425 млн манатов. Реализация этих инвестиций планируется за счет внутренних доходов AzerGold и привлеченных заемных средств. Второй проект - золотое месторождение "Ортакенд", расположенное в Нахчыване. Здесь первое производство намечено на 2029 год. Ресурс золота составляет 246 тыс. унций, а экономическая стоимость - 1,8 млрд манатов. Требуемые инвестиции - 255 млн манатов, реализация этого проекта также планируется за счет внутренних доходов AzerGold и привлеченных заемных средств".

Ибрагимов считает, что полиметаллическое месторождение "Филизчай" является одним из наиболее сложных месторождений в мире среди других полиметаллических месторождений из-за различных - геологических и иных факторов.

"Ввод этого проекта в эксплуатацию на полную мощность планируется на конец 2031 года. В течение 34-летнего периода эксплуатации месторождения планируется вовлечение в добычу ресурсов в объеме 363 тыс. тонн меди, 2,7 млн тонн цинка и 1 млн тонн свинца. Экономическая стоимость проекта составляет 29,7 млрд манатов, а требуемые инвестиции - приблизительно 1 млрд манатов. Реализация этого проекта может осуществляться за счет внутренних доходов AzerGold, привлеченных заемных средств и инвесторских средств. По проекту железорудного месторождения "Дашкясян" первое производство намечено на 2030 год. В рамках проекта будет создана годовая производственная мощность в 2 млн тонн горячебрикетированного железа, а требуемые инвестиции составляют 1,95 млрд манатов. Финансирование обеспечивается за счет государственного бюджета, заемных средств и участия инвестора", - отметил он.