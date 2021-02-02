AzerGold увеличил доходы от продажи золота и серебра на 29%

В прошлом году увеличился объем золота и серебра, поставляемых ЗАО на мировые рынки

В списке основных экспортных товаров ненефтяного сектора в 2020 году первое место занимает золото (на сумму 349,5 млн манатов).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года и предстоящим задачам.

"Отрадно, что мы сыграли большую роль в этом успехе. В прошлом году увеличился объем золота и серебра, поставляемых ЗАО на мировые рынки. От продажи 59,4 тыс. унций золота, 119,4 тыс. унций серебра в экономику страны привлечены средства на общую сумму 186,5 млн манатов. Это на 41,5 млн манатов или на 29% больше, чем в предыдущем году.

Общество продолжило розничную продажу производимых им слитков и монет и в прошлом году реализовало 1 275 единиц продукции на общую сумму 1,6 млн манатов", - отметил он.