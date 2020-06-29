​AzerGold увеличил доходы от экспорта на 41%

В период пандемии коронавируса ЗАО AzerGold продолжает деятельность в соответствии с решениями Оперативного штаба при Кабинете министров.

Как сообщает Report со ссылкой на AzerGold, компания провела вторую крупномасштабную экспортную операцию посредством альтернативных перевозок.

На фоне резкого роста цен на драгоценные металлы 36 слитков из сплавов золота и серебра, добываемых на Човдарском месторождении, отправлены в Швейцарию для аффинажа и продажи.

В результате шестой экспортной операции, проведенной в этом году, удалось продать 6 703,97 унций золота и 15 273,95 унций серебра, что привлекло в экономику страны 12 084 658,62 долларов США (20 543 919,65 манатов).

Таким образом, в результате экспортных операций, осуществленных в течение первого полугодия текущего года, привлеченные в экономику страны средства достигли 43 250 507,23 доллара США (73 525 862,29 манатов). Это означает рост на 41% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.