AzerGold расширяет сотрудничество с Турцией и Кыргызстаном

    • 13 октября, 2025
    • 17:52
    Делегация ЗАО AzerGold совершила рабочие визиты в турецкие города Измир и Чанаккале, а также в столицу Кыргызстана - Бишкек.

    Визиты были организованы с целью укрепления связей с братскими тюркскими государствами в горнодобывающей сфере, расширения взаимного инвестиционного потенциала, обмена техническим опытом в области геологоразведки, добычи, изучения, разработки и переработки полезных ископаемых.

    В ходе визита в Турцию представители ЗАО AzerGold посетили горнодобывающие предприятия Tümad, Zenit и Bilfer. В рамках встреч были проведены продуктивные обсуждения, направленные на дальнейшее укрепление успешных связей между двумя странами в горнодобывающей отрасли, внедрение новых технологий, обмен опытом и знаниями, а также эффективное управление будущими совместными проектами.

    Затем делегация по приглашению Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана посетила город Бишкек. В рамках визита состоялись встречи с заместителем министра Маратом Юсуфбековым и руководством ведущей горнодобывающей компании страны - ООО "Кыргызалтын". Стороны обменялись мнениями о передовом опыте AzerGold в горнодобывающей промышленности, а также о перспективах взаимного сотрудничества и инвестиционных возможностях.

    Во время обсуждений особое внимание было уделено вопросам технической и геологической оценки месторождений золота Ункурташ, Сарытюбе и Каратюбе, изучению потенциальных инвестиционных возможностей, а также организации совместных программ обучения и обмена опытом в сфере геологических исследований и подготовки кадров. Кыргызская сторона отметила свою особую заинтересованность в сотрудничестве с ЗАО AzerGold по этим направлениям.

    В рамках визита делегация также посетила крупнейшее золотодобывающее предприятие страны - рудник "Кумтор", который долгие годы эксплуатировался иностранной компанией, а в настоящее время управляется кыргызским предприятием Kumtor Gold. Представители компании ознакомились с процессом добычи золота открытым и подземным способом и на месте изучили местный опыт ведения горных работ.

    Следует отметить, что подобные визиты являются важной составляющей стратегии международного сотрудничества ЗАО AzerGold и способствуют развитию регионального взаимодействия и интеграции. Достигнутые договоренности и обмен мнениями во время визита создают прочную основу для эффективной реализации будущих совместных проектов между сторонами.

