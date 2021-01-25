AzerGold провел буровые работы протяженностью 76 тыс. м

В прошлом году ЗАО продолжило интенсивные разведочные и исследовательские работы по графику в рамках подготовки к эксплуатации новых месторождений

Открытое AzerGold месторождение "Агйохуш-1" было введено в эксплуатацию 30 ноября прошлого года и без строительства нового перерабатывающего завода и соответствующей инфраструктуры началась эксплуатация и переработка пород на Човдарском перерабатывающем участке (ÇFES).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления акционерного общества Закир Ибрагимов на онлайн-совещании, посвященном итогам прошлого года и предстоящим задачам.

Было отмечено, что предпринят первый шаг по созданию Човдарского регионального интегрированного центра, который в будущем будет расширен за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений на базе этого перерабатывающего участка.

Председатель правления сообщил, что в прошлом году ЗАО продолжило интенсивные разведочные и исследовательские работы по графику в рамках подготовки к эксплуатации новых месторождений. В отчетный период в соответствии с планом деятельности ЗАО на 2020 год была осуществлена буровая работа на глубине 75 778 метров для ввода в эксплуатацию новых месторождений на перспективных участках.

На совещании было подчеркнуто, что AzerGold продолжит свою деятельность по вводу новых рудников в регионах и в этом году. Согласно утвержденному плану, в результате эксплуатации следующих стадий месторождения "Агйохуш", "Марах", "Нарчала", а также сульфидной стадии месторождения "Човдар", включая "Тюлаллар", "Филизчай", "Гарадаг", "Хархар", "Мазымчай" и других месторождений в 2021-2027 годах соответственно с вводом в эксплуатацию Хархарского, Мазымчайского и других месторождений в экономику страны будут привлечены миллиарды манатов, созданы тысячи новых рабочих мест, все это положительно скажется на социально-экономическом развитии регионов. Было отмечено, что реализацией этих проектов как основная цель этих проектов предстоит превращение ЗАО в крупную региональную горнодобывающую компанию, крупнейший ненефтяной экспортер страны.

Председатель правления довел до внимания, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 1 сентября 2020 года о возложении на ЗАО проведения исследований, разведки, разработки и управления месторождениями руд черных металлов на территории страны явилось результатом высокого доверия главы государства к деятельности компании.

В ходе мероприятия было проведено широкое обсуждение проделанной и планируемой работы в этом направлении, а также утвержден генеральный план мероприятий на 2021 год для представления в Наблюдательный совет ЗАО.

В завершение обсуждений были даны соответствующие поручения по оперативному решению поднятых вопросов.