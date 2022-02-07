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AzerGold привлек более 755 млн манатов в экономику страны от продажи золота и серебра

AzerGold привлек более 755 млн манатов в экономику страны от продажи золота и серебра В прошлом году в результате продажи 60 тысяч унций золота и 133 тысяч унций серебра на международных и местных розничных рынках был получен доход в размере 188,3 миллиона манатов.
Промышленность
7 февраля 2022 г. 13:56
AzerGold привлек более 755 млн манатов в экономику страны от продажи золота и серебра

В прошлом году в результате продажи 60 тысяч унций золота и 133 тысяч унций серебра на международных и местных розничных рынках был получен доход в размере 188,3 миллиона манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года и предстоящим задачам.

По его словам, несмотря на снижение средней цены продажи золота в 2021 году, общие поступления от продажи драгоценного металла выросли на 760 тыс. манатов, или на 0,4% по сравнению с 2020 годом: "Таким образом, за 5 лет своей деятельности Общество привлекло в экономику страны более 755 млн манатов в результате реализации 285 тыс. унций золота и 560 тыс. унций серебра".

З. Ибрагимов отметил, что в 2019-2021 годах AzerGold реализовал на местном рынке продажу более 3 405 унций слитков и монет: "Продажи особенно резко возросли после начала работы Центра продаж. В прошлом году в Центре продаж и обмена была реализована продукция в объеме 2 366 унций, что составляет 89% продукции, продаваемой Обществом на внутреннем рынке в течение года".

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Версия на азербайджанском языке “AzerGold” 5 ildə qızıl və gümüş satışından 755 mln manatdan çox vəsait cəlb edib

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