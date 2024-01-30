AzerGold обнародовал план по добыче золота на 2024 год

В прошлом году ЗАО AzerGold добыло 63,7 тыс. унций золота.

В прошлом году ЗАО AzerGold добыло 63,7 тыс. унций золота.

Как сообщает Report, об этом председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов сказал на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года и предстоящим задачам.

По его словам, это самый высокий годовой показатель за весь период деятельности ЗАО.

Ибрагимов отметил, что в прошлом году было добыто 114,3 тыс. унций серебра.

"Таким образом, добыча золота превысила план на 2%, а серебра - на 6%. По сравнению с 2022 годом в 2023 году добыча золота увеличилась на 1,7 тыс. унций, или на 3%".

Он также подчеркнул, что план добычи на 2024 год составляет 70 тыс. унций золота, что на 9% больше, чем в 2023 году, и 156,8 тыс. унций серебра, что на 27% больше.