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AzerGold обнародовал план по добыче золота на 2024 год

AzerGold обнародовал план по добыче золота на 2024 год В прошлом году ЗАО AzerGold добыло 63,7 тыс. унций золота.
Промышленность
30 января 2024 г. 12:16
AzerGold обнародовал план по добыче золота на 2024 год

В прошлом году ЗАО AzerGold добыло 63,7 тыс. унций золота.

Как сообщает Report, об этом председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов сказал на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года и предстоящим задачам.

По его словам, это самый высокий годовой показатель за весь период деятельности ЗАО.

Ибрагимов отметил, что в прошлом году было добыто 114,3 тыс. унций серебра.

"Таким образом, добыча золота превысила план на 2%, а серебра - на 6%. По сравнению с 2022 годом в 2023 году добыча золота увеличилась на 1,7 тыс. унций, или на 3%".

Он также подчеркнул, что план добычи на 2024 год составляет 70 тыс. унций золота, что на 9% больше, чем в 2023 году, и 156,8 тыс. унций серебра, что на 27% больше.

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Версия на английском языке AzerGold unveils gold production plan for 2024
Версия на азербайджанском языке "AzerGold" 2024-cü il üçün hasilat planını açıqlayıb

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