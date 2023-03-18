AzerGold назвал стоимость создания производственной цепочки железорудного концентрата

Стоимость проекта строительства обогатительного завода для производства железорудного концентрата, который планируется построить в Дашкесанском районе составит 1,5 млрд манатов.

Стоимость проекта строительства обогатительного завода для производства железорудного концентрата, который планируется построить в Дашкесанском районе составит 1,5 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AzerGold.

"В прошлом году на работы, связанные с созданием производственной цепочки, требующей больших инвестиций и являющейся достаточно сложной, было потрачено 44 млн 64 тыс. манатов. Чтобы не было дополнительной нагрузки на государственный бюджет, продолжается работа по привлечению иностранного инвестора, в том числе по изучению возможности использования различных финансовых инструментов", - говорится в информации.

По информации, в 2022 году местная инженерная и консалтинговая компания ЗАО ENCOTEC провела предварительные работы в связи с проектом строительства обогатительного завода для производства железорудного концентрата, который планируется построить в Дашкесанском районе – вблизи железорудных месторождений. На территории завода были продолжены проектные работы по строительству новых основных и вспомогательных зданий, сносу пришедших в негодность строений. Кроме того, начаты работы по детальному проектированию вспомогательных зданий и инфраструктуры (вода, свет и т. д.), разработан генеральный план производственных и административных участков. Кроме того, на территории завода проведены реставрационные и восстановительные работы.

С железорудного участка "Дашкесан" концентрат в прошлые годы по канатной дороге транспортировался на погрузочный пункт, расположенный в поселке Гушчу, откуда по железной дороге осуществлялись грузоперевозки. Учитывая, что указанные активы, которые находились в эксплуатации в течение длительного времени, в настоящее время находятся в негодном состоянии, были оценены альтернативные и более эффективные решения для создания новой инфраструктуры. В результате исследований, проведенных с учетом международного опыта, было установлено, что процесс транспортировки по шламовому трубопроводу, который планируется впервые применить в нашей стране для обеспечения транспортировки из Дашкесанского района на завод по производству пеллет, расположенный на административной территории города Гянджи, является более эффективным с технической и финансовой точек зрения. В этом направлении британским офисом международной компании Paterson&Cooke были проведены предварительные и основные проектные работы. В рамках проектных работ были определены маршрут, конструктивные и механические требования к трубопроводу, а также проведены испытательные работы. В настоящее время работы по детальному проектированию продолжаются быстрыми темпами.

Согласно проекту, при строительстве трубопровода протяженностью 45 км железный концентрат, произведенный в Дашкесане, будет смешиваться с водой и транспортироваться в виде шлама в направлении города Гянджи. На станции обезвоживания, которая будет установлена в конце шламового трубопровода, концентрат и вода будут разделены, отделенный концентрат будет использоваться в процессе производства пеллет, а техническая вода – в процессе производства пеллет и DRI/HBI.

Учитывая благоприятное географическое положение города Гянджи для транспортировки в будущем пеллет и продукции DRI/HBI как на территории страны, так и в экспортных целях, планируется строительство предприятий по производству перечисленной продукции на административной территории указанного города. Начатые с этой целью привлеченной в качестве подрядчика по заводу по производству пеллет немецкой компанией NewFer начальные проектные работы в настоящее время продолжаются. За прошедший период также были проведены металлургические испытания концентрата и пеллет. В связи с проектом строительства второго предприятия – завода по производству продукции DRI/HBI – на административной территории города Гянджи в качестве последнего звена производственной цепочки в прошлом году при участии авторитетной австрийской компании Horst Wiesinger Consulting был проведен операционный и коммерческий анализ по выбору технологии. Среди потенциальных технологий были исследованы технологии производства итальянских, американских и японских компаний, которые имеют наибольшую долю на рынке.

Отметим, что с учетом того, что заводы, строительство которых планируется, будут формировать спрос на значительное количество источников электроэнергии, ведутся переговоры с целью оценки возможности использования альтернативных энергетических ресурсов. Также продолжается работа с соответствующими государственными органами по выделению территории для строительства заводов по производству пеллет и DRI/HBI.

С вводом в эксплуатацию месторождений железной руды прогнозируется, что к 2035 году в ВВП будет внесен вклад в миллиарды манатов и уплачены налоги в больших объемах. Учитывая прямой и косвенный эффект в процессе реализации проекта, который служит развитию ненефтегазового сектора нашей страны, планируется внести значительный вклад и в показатель занятости Гянджа-Дашкесанского экономического района благодаря созданию сотен постоянных рабочих мест.

Напомним, что за счет государственных средств, направленных на увеличение уставного капитала ООО DDF, общая сумма уставного капитала была определена в размере 183,9 млн манатов.