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Азербайджан начал производство алюминиевых пресс-форм

​Азербайджан начал производство алюминиевых пресс-форм

ООО "Азералюминий" в целях сокращения зависимости алюминиевой промышленности страны от импорта начало собственное производство алюминиевых пресс-форм.

Об этом сообщили Report в "Азербайджанской промышленной корпорации".

"Металлографическая структура и механические свойства этого продукта соответствуют современным стандартам. Изготовленные пресс-формы уже установлены на конвейерах и готовы к эксплуатации. "Азералюминий" продолжит работу по организации внутреннего производства деталей для импортируемого технического оборудования", - говорится в сообщении.

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