​Азербайджан экспортировал карбамид на 7 млн долларов

В январе-мае этого года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал азотные удобрения в объеме 50,4 тыс. тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на статданные Госкомтаможни, стоимость данного объема продукции составила 7,4 млн долларов США.

За 5 месяцев доля азотных удобрений в экспорте ненефтяного сектора составила 1%.

Отметим, что азотные удобрения производятся на заводе SOCAR Carbamid, построенном на территории Сумгайытского химико-промышленного парка. Завод сдан в эксплуатацию 16 января 2019 года. Завод способен производить 650-660 тыс. тонн карбамида в год, используя в качестве сырья природный газ в объеме 435 млн кубометров.

На экспорт предназначено 70 процентов объема производства.