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AZCHEMCO подписала соглашение с одним из крупнейших турецких производителей оборудования

AZCHEMCO подписала соглашение с одним из крупнейших турецких производителей оборудования Производитель жидких минеральных удобрений, комплексных водорастворимых удобрений и средств защиты растений азербайджанская компания AZCHEMCO подписала контракт на поставку оборудования с одним из крупнейших турецких производителей компанией CEYLAN.
Промышленность
29 ноября 2021 г. 17:46
AZCHEMCO подписала соглашение с одним из крупнейших турецких производителей оборудования

Производитель жидких минеральных удобрений, комплексных водорастворимых удобрений и средств защиты растений азербайджанская компания AZCHEMCO подписала контракт на поставку оборудования с одним из крупнейших турецких производителей компанией CEYLAN.

Как сообщает Report, подписание соглашения состоялось в рамках международной аграрной выставки GROWTECH, проходившей 24-27 ноября в турецкой Анталье.

В ходе выставки представители AZCHEMCO также обсудили совместную деятельность с компанией Netafim по инновационному проекту "Drip Drop 369", который рассчитан на восстановление засоленных почв с повышенным уровнем рН, а также дали эксклюзивное интервью турецкому телеканалу Haber Global.

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