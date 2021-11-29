AZCHEMCO подписала соглашение с одним из крупнейших турецких производителей оборудования

Производитель жидких минеральных удобрений, комплексных водорастворимых удобрений и средств защиты растений азербайджанская компания AZCHEMCO подписала контракт на поставку оборудования с одним из крупнейших турецких производителей компанией CEYLAN.

Производитель жидких минеральных удобрений, комплексных водорастворимых удобрений и средств защиты растений азербайджанская компания AZCHEMCO подписала контракт на поставку оборудования с одним из крупнейших турецких производителей компанией CEYLAN .

Как сообщает Report, подписание соглашения состоялось в рамках международной аграрной выставки GROWTECH , проходившей 24-27 ноября в турецкой Анталье.