Азербайджан выдал разрешение на эксплуатацию месторождения "Вежнали" британской компании

Правительство Азербайджана выдало разрешение на доступ в освобожденный от оккупации Зангиланский район сотрудникам британской компании Anglo Asian Mining Plc (AAM), занимающейся добычей золота, серебра и меди.

Правительство Азербайджана выдало разрешение на доступ в освобожденный от оккупации Зангиланский район сотрудникам британской компании Anglo Asian Mining Plc (AAM), занимающейся добычей золота, серебра и меди.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию, опубликованную компанией.

Сообщается, что члены высшего руководства компании, в том числе генеральный директор и президент Реза Вазири, посетят Зангилан в начале декабря для оценки контрактной зоны "Вежнали".

"В ходе оценки будут изучены существующие запасы и собраны геологические образцы для анализа. Кроме того, будут изучены доступные в настоящее время входы в подземную шахту и нанесены на GPS карту. Также, будут проверены объекты, чтобы определить уровень ремонтных и других работ, необходимых для размещения персонала на контрактной территории, и, если позволят условия, планируется провести инспекцию подземной шахты. Эта оценка является первым этапом развития актива. Компания надеется в ближайшее время начать разведку и переработку руды на месторождении "Вежнали", и после завершения оценки об этом будет сообщено акционерам", - говорится в сообщении.

Отметим, что контрактная площадь" Вежнали " охватывает территорию около 300 квадратных километров, расположенную в Зангиланском районе Юго-Западного Азербайджана. Здесь находится месторождение "Вежнали", на котором во времена армянской оккупации осуществлялась незаконная добыча.