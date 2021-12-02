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Азербайджан выдал разрешение на эксплуатацию месторождения "Вежнали" британской компании

Азербайджан выдал разрешение на эксплуатацию месторождения "Вежнали" британской компании Правительство Азербайджана выдало разрешение на доступ в освобожденный от оккупации Зангиланский район сотрудникам британской компании Anglo Asian Mining Plc (AAM), занимающейся добычей золота, серебра и меди.
Промышленность
2 декабря 2021 г. 17:45
Азербайджан выдал разрешение на эксплуатацию месторождения Вежнали британской компании

Правительство Азербайджана выдало разрешение на доступ в освобожденный от оккупации Зангиланский район сотрудникам британской компании Anglo Asian Mining Plc (AAM), занимающейся добычей золота, серебра и меди.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию, опубликованную компанией.

Сообщается, что члены высшего руководства компании, в том числе генеральный директор и президент Реза Вазири, посетят Зангилан в начале декабря для оценки контрактной зоны "Вежнали".

"В ходе оценки будут изучены существующие запасы и собраны геологические образцы для анализа. Кроме того, будут изучены доступные в настоящее время входы в подземную шахту и нанесены на GPS карту. Также, будут проверены объекты, чтобы определить уровень ремонтных и других работ, необходимых для размещения персонала на контрактной территории, и, если позволят условия, планируется провести инспекцию подземной шахты. Эта оценка является первым этапом развития актива. Компания надеется в ближайшее время начать разведку и переработку руды на месторождении "Вежнали", и после завершения оценки об этом будет сообщено акционерам", - говорится в сообщении.

Отметим, что контрактная площадь" Вежнали " охватывает территорию около 300 квадратных километров, расположенную в Зангиланском районе Юго-Западного Азербайджана. Здесь находится месторождение "Вежнали", на котором во времена армянской оккупации осуществлялась незаконная добыча.

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Версия на английском языке Azerbaijan gives permission Anglo-Asian Mining to exploit Vejnaly field 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Britaniyanın qızıl-gümüş hasilatçısına "Vejnəli" yatağının istismarına icazə verib

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