Азербайджан в январе-феврале увеличил производство ковров на 80%

В Азербайджане в январе-феврале 2026 года произведено 0,9 тыс. квадратных метров ковров и ковровых изделий, что на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

На 1 марта этого года в стране имелось 5 тыс. кв. м. запасов готовой продукции.

В 2025 году в Азербайджане произведено 3,6 тыс. кв. м. ковров и ковровых изделий, что на 6% больше по сравнению с 2024 годом.