    Azərbaycan xalça və xalça məmulatları istehsalını 80 % artırıb

    • 21 mart, 2026
    • 13:34
    Azərbaycan xalça və xalça məmulatları istehsalını 80 % artırıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 0,9 min kvadratmetr xalça və xalça məmulatları istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 80 % çoxdur.

    Bu il martın 1-nə ölkədə 5 min kvadratmetr hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2025-ci ildə Azərbaycanda 3,6 min kvadratmetr xalça və xalça məmulatları istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 6 % çoxdur.

    Dövlət Statistika Komitəsi
    Азербайджан в январе-феврале увеличил производство ковров на 80%

