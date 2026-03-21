Azərbaycan xalça və xalça məmulatları istehsalını 80 % artırıb
Sənaye
- 21 mart, 2026
- 13:34
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 0,9 min kvadratmetr xalça və xalça məmulatları istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 80 % çoxdur.
Bu il martın 1-nə ölkədə 5 min kvadratmetr hazır məhsul ehtiyatı olub.
2025-ci ildə Azərbaycanda 3,6 min kvadratmetr xalça və xalça məmulatları istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 6 % çoxdur.
Son xəbərlər
